Ceren Özdemir okulunda gözyaşlarıyla anıldı Haberi

- Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde, bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden Ceren Özdemir için anma töreni düzenlendi.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ceren’in adının fakültede bir sınıfa verileceğini açıkladı.

Salı günü bıçaklı saldırı sonrası hayatının kaybeden Ceren Özdemir’in sınıfında anma töreni geçekleştirildi. Ceren’in sınıfındaki sıraların üzerine karanfiller bırakıldı, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan öğrenciler gözyaşlarına boğuldu. Ceren’e sürpriz bir doğum günü yapmak için hazırlanan sınıf arkadaşları, ona hediye alamadan hayata veda etmenin üzüntüsünü yaşadı.Arkadaşları: “Böyle bir insanın ölümünü kabullenemiyoruz”Ayşe Türkmen Akkaş, Ceren’in hayat dolu bir kişiliğe sahip olduğunu ve kendisine sürpriz bir doğum günü hazırlamak için plan yaptıklarını belirterek, “Bugün aynı zamanda Ceren’in doğum günü. Biz ona sürpriz bir doğum günü yapacaktık, bungalov evlerde doğum gününü kutlayacaktık. Ama bütün sınıf çok acılı, bunu ifade etmek çok zor. Ceren buradaki herkesin hayatına dokundu, böyle bir insanın ölümünü kabullenemiyoruz. Bu saatten sonra amacımız, onun adını her yerde ve mesleğimizin her anın yaşatmak” ifadelerine yer verdi.“Hediye istemiyorum, doğum günümü unutmayın”Akkaş, geçtiğimiz yıl Ceren’in doğum günün erken kutladıklarını ve bu yüzden Ceren’in kendilerine ‘Benim doğum günümü unutmayın, sizden hediye istemiyorum, sadece unutmayın’ dediğini de ifade etti.

Ceren’in adı fakültede yaşayacakPrograma katılan ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan da Ceren’i unutmayacaklarını ve adının fakültede bir sınıfa verileceğini ifade ederek, “Sanki yanımızda, bizimle beraber, ölmemiş duygu ve düşünceleriyle ona program yapacağız. Hocalarımızla, siz arkadaşlarıyla Ceren'i hatırlayacağız. Ceren'i içimizde yaşatacağız. Ceren'in adını bu fakültede bir sınıfa vererek, Ceren'i ölmemiş olarak hep kalbimizde, ruhumuzda, içimizde, yanımızda olarak hissedeceğiz. Ceren ölmedi, Ceren yaşıyor. O bizim evladımız, o bizim canımızEn sevdiği şarkı seslendirildiAnma programında arkadaşları hayatını kaybeden Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi Ceren Özdemir’i anmak için, onun en sevdiği şarkı olan ve Türkçe anlamı ‘beni yükseltin’ olan ‘You Raise Me Up’ isimli parçayı koro halinde, gözyaşları dökerek seslendirdi. Tören sonrası arkadaşları ve Rektör Akdoğan, Ceren’in en çok oturduğu sıraya karanfil bıraktı.



