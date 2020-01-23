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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ceren Özdemir’in annesinden duygulandıran paylaşım İzle

Ceren Özdemir’in annesinden duygulandıran paylaşım İzle

ANNENİN PAYLAŞTIĞI FOTO

Sosyal Medya Bıçaklı Saldırı Cennet Doğum Günü Saldırı 

-ARŞİV

( ORDU )- “Gidişine alışamıyorum, sana kıyanları Allah'a havale ediyorum” ORDU

- Ordu’da, evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden Ceren Özdemir’in annesi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı. Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi’nde evine gireceği esnada doğum gününe 3 gün kala cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi Ceren’in annesi Güfer Özdemir, sosyal medya hesabından kızının fotoğrafı ile birlikte duygusal bir yazı paylaştı. “Gidişine alışamıyorum, tüm insanlık senin hakkını arayacaktır” Anne Güfer Özdemir’in sosyal medya üzerinden, kızı Ceren’in fotoğrafı ile birlikte paylaştığı sözler ise duygulandırdı. Anne paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Gidişine alışamıyorum canım yavrum. Sana kıyanları Allah'a havale ediyorum. Hak etmedin canparçam, canavarı sokağa bırakanların vicdanları sızlamıyorsa, onları da Allah'a havale ediyorum. Haksızlığı gören tüm insanlık senin hakkını arayacaktır. Dünyama melek gibi geldin melek gibi gittin, cennette rahat uyu sevgi çiçeğim.”
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