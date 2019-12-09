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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ceren’in katilinin yakalanmasını sağlayan esnafa plaket

Ceren’in katilinin yakalanmasını sağlayan esnafa plaket

Esnafın takibinden güvenlik kamerası

Sosyal Medya Başsağlığı Kadın Cinayetleri Güvenlik Kamerası Üniversite Öğrencisi 

-Plaket verilmesinden detaylar
-Plaketten yakın plan
-Başkan Mahmut Kara ve esnaf Alpay Taşçı ile röp.

( ORDU )- Ordu’da Ceren Özdemir’in katilini ihbar edip, yakalanmasını sağlayan esnafa plaket verildi ORDU

- Ordu’da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçakla öldüren katil Özgür Arduç’un yakalanmasını sağlayan esnafa plaket verildi.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir'i 3 Aralık'ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç’un (35) fotoğrafını sosyal medyada görüp, polise ihbar ederek yakalanmasını sağlayan esnaf Alpay Taşçı’ya Ordu Elektrikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Mahmut Kara tarafından, esnaflar adına plaket takdim edildi. Başkan Kara, plaket takdiminde yaptığı açıklamada bu tür duyarlılığın bütün esnafların göstermesi gerektiğini ifade ederek, “Alpay kardeşimiz biraz daha erken davranmış ve teşhis etmiştir. Duyarlı ve özverili davranarak bu kişinin yakalanmasına vesile olmuştur. Belki bundan sonraki olabilecek bir cinayetin de önüne geçmiştir. Bu nedenle tüm esnaf kardeşlerimiz adına Alpay kardeşimize teşekkür ediyoruz” dedi.
Esnaf Alpay Taşçı ise, “Sosyal medyada halen yankısı devam eden bir olay. Böyle üzücü bir olayla gündeme gelmek istemezdim. Bu plaketi hayatını kaybeden kardeşim ve bütün kadınlar adına alıyorum. İnşallah bir daha yaşanmasın istiyorum. Burada tek bir kişi değil, hepimiz sorumluyuz. Kadının hedef olmasından, kadın cinayetleri artık bir terör olayıdır. Bunun artık azalması için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Sadece emniyet ve savcılığımız, askeriyemiz bir şey yapamaz, biz de insan olarak duyarlı olmalıyız. Ben de bir nebze bu şekil yardımcı olmaya çalıştım” diyerek Ceren Özdemir’in ailesine başsağlığı diledi. (SK-SLH-
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