Ceren’in katilini eşofmanındaki 'kırmızı çizgi' yakalatmış

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-Ceren'in fotoğrafı



( ORDU )- Ordulu esnaf, dedektif gibi katilin peşine düşüp yakalattı- Ordu’da Ceren Özdemir’i öldüren katil zanlısını esnaf Alpay Taşçı takip etti, polisten aldığı eşkal doğrultusunda yakalanmasına yardımcı oldu ORDU



- Ordu’da Ceren Özdemir’in katilini, eşofmanındaki 'kırmızı çizgi' detayı yakalattı. Ordu’da önceki gün Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi ve balerin Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç’u (35), sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ve katil zanlısının eşofmanındaki kırmızı çizgi detayı ele verdi. Dün polis ekiplerinin bir ihbarı değerlendirerek yakaladığı ve gözaltına alınacağı esnasında iki polis yaralayan cinayet zanlısı Özgür Arduç’un, cinayeti işlediği esnada üzerine olan kırmızı çizgili eşofmanın ele verdiği öğrenildi. Zanlının fotoğraflarını sosyal medyadan görüp tanıyan Ordulu esnaf Alpay Taşçı, şahsı gördüğünde durumu polis ekiplerine bildirdiğini ifade etti.

Polis ekipleri ile iletişim kurduktan sonra zanlıyı takip ettiğini ve polis ekiplerinin verdiği eşkal doğrultusunda zanlıyı kovaladığını ifade etti.

Taşçı, “Şahsı sosyal medyadan takip ediyordum. Lokantaya girdiğini ve yemek istediğini öğrendim. Şüphelenince polis ekiplerini arayıp, sosyal medyadaki fotoğrafın katile ait olup-olmadığını sordum. Polis ekipleri onayı verince de zanlının peşinde düştüm. Bir süre takip ettim” dedi.

“Eşofmandaki kırmızı çizgi detayı katili ele verdi” Esnaf Alpay Taşçı, polis ekiplerinden aldığı eşkal doğrultusunda zanlının izini sürmeye devam ettiğini de ifade ederek, “Polis ekiplerinden aldığım eşkalde bana eşofmanında kırmızı çizgi olduğunu söyledi.



Bunun üzerine iyice yaklaşıp teyit ettim. Sonrasında polis ekipleri ile irtibatı koparmayıp, şahsın yakalanması için yardımcı olduk” şeklinde konuştu.





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