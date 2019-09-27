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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Ceren Damar Şenel davası başladı

Ceren Damar Şenel davası başladı

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( ANKARA ) ANKARA

Duruşma Salonu Kadın Hakları Sivil Toplum 


- Çankaya Üniversitesi'nde 2 Ocak 2019'da öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2 Ocak 2019'da üniversitedeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Sabahın erken saatlerinde çok sayıda sivil toplum örgütü, kadın hakları ve duruşmayı izlemek isteyen vatandaşlar Ankara Adliyesi'ne geldi. Duruşmayı izlemek için salona çıkan birçok izleyici, yer kalmaması sebebiyle duruşma salonuna alınmadı. Sanık Hasan İsmail Hikmet'in dinlenmesinin ardından duruşmaya 1 saat 15 dakika ara verildi.

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