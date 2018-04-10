Çerçeve Fabrikasında yangın çıktı

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( NİĞDE ) NİĞDE



- Niğde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yangın çıktı. Sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çerçeve imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. OSB bünyesinde bulunan ayrıca Niğde ve Bor merkezlerinden gelen itfaiyeler yangına müdahale etti. Fabrika içerisinde çerçeve imalatında kullanılan plastik hammaddeleri ve yan ürünlerinin alev aldığı ve yangının bir anda büyümesine neden olduğu belirtiliyor. Fabrikada çalışanlar, yangının neden çıktığını bilmediklerini, yangının çıktığı anda fabrikada kimsenin olmadığını belirttiler. Yangında tedbir amaçlı olarak 112 sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saatlik bir müdahalenin ardından söndürüldü ve maddi zarar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

