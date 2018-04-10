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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Çerçeve Fabrikasında yangın çıktı

Çerçeve Fabrikasında yangın çıktı

yangından genel görüntü

Fabrika Gesi Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-fabrika içinden görüntü
-ekiplerden görüntü
-detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yangın çıktı. Sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çerçeve imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. OSB bünyesinde bulunan ayrıca Niğde ve Bor merkezlerinden gelen itfaiyeler yangına müdahale etti. Fabrika içerisinde çerçeve imalatında kullanılan plastik hammaddeleri ve yan ürünlerinin alev aldığı ve yangının bir anda büyümesine neden olduğu belirtiliyor. Fabrikada çalışanlar, yangının neden çıktığını bilmediklerini, yangının çıktığı anda fabrikada kimsenin olmadığını belirttiler. Yangında tedbir amaçlı olarak 112 sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saatlik bir müdahalenin ardından söndürüldü ve maddi zarar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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