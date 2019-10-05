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05 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Cerablus Ve Başköy'de Bomba Yüklü Motosikletle Saldırı: 14 Yaralı

- Cerablus Ve Başköy'de Bomba Yüklü Motosikletle Saldırı: 14 Yaralı

Cerablus patlamasından detay görüntüler

( CERABLUS ) - Cerablus ve Başköy'de bomba yüklü motosikletle saldırı: 14 yaralı CERABLUS

Saldırı 


- Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus'taki Şehitler Kavşağı yakınında ve Başköy şehrinde patlama meydana geldi. Her iki patlamada da bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 14 sivilin yaralandığı açıklandı. Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus'taki Şehitler Kavşağı yakınında ve Suriye’nin Başköy şehrinde meydana gelen patlamada bomba yüklü motosiklet infilak ettirildi. 14 sivilin yaralandığı patlamada 4’nün Cerablus ve aralarında kadınlarında bulunduğu 10 sivilin Başköy şehrindeki patlamada yaralandığı belirtildi. Başköy’deki saldırının ise pazar yerinde gerçekleştirildiği belirtiliyor.
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