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12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Cerablus’taki Bombalı Saldırının Şüphelisi Yakalandı

- Cerablus’taki Bombalı Saldırının Şüphelisi Yakalandı

saldırganın yakalanması

( CERABLUS ) - Cerablus’taki bombalı saldırının şüphelisi yakalandı CERABLUS

Akalan Kamera Bombalı Saldırı Saldırı Sivil Savunma 


- Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Cerablus kentinde bombalı saldırı düzenlediği iddia edilen kişi, polis tarafından yakalandı. Cerablus’ta bugün askeri karakolun önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen saldırgan, olay yeri yakınlarında yakalandı. Yakalanan şüpheliyi linç etmek isteyen vatandaşların elinden Suriye yerel polisi Şurta kurtardı. Olay yerine sivil savunma ekipleri de sevk edildi. Saldırgan sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, şüphelinin yakalanma anı da kameralara yansıdı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre patlamada yaralananlardan 2'si tedavi için Türkiye’ye getirildi.

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