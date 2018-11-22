- Cerablus’ta sokağa çıkma yasağı sona erdi

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( AFRİN ) AFRİN



- TSK ve ÖSO'nun ortaklaşa yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus’ta yağmacılara yönelik operasyonlar sona erdi. Sokağa çıkma yasağı sona erdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) ortaklaşa yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunan Azez, Cerablus ve El Bab kentinde yağmacılara yönelik operasyonlar sona erdi. Kamu huzurunu yeniden tesis etmek için, bölgede istikrarı bozmaya çalışıp çeteleşen bazı gruplara yönelik operasyonlar tamamlandı. Terörden arındırılmış Cerablus’ta hırsızlık yapan, çeteleşen ve yağmalama yapan gruplara karşı operasyon biterken sokağa çıkma yasağı da kalktı. Afrin’de huzur operasyonu kapsamında durumun kontrol altına alınmasıyla, çeteleşen grupların Cerablus’taki uzantıları da etkisiz hale getirildi.

Öte yandan ÖSO, halkın güvenliğini tehdit eden gruplara karşı operasyonların devam edeceğini belirtti.



