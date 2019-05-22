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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cerablus'ta bombalı saldırı: 7 yaralı - CERABLUS

Cerablus'ta bombalı saldırı: 7 yaralı - CERABLUS

- Bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonrası söndürme çalışmasından detaylarCERABLUS (AA) - Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 7 sivil yaralandı.Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Türkiye sınırındaki Cerablus ilçe merkezinde, bomba yüklü motosiklet infilak ettirildi.Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 7 sivil yaralandı.Olay yerine intikal eden emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.Cerablus ilçe merkezinde 9 Mart'ta da bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu ÖSO mensubu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Hastane Gesi Terör Örgütü Saldırı 

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