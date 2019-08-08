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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cep telefonuyla ‘mobil’ kurban satışı ilgi görüyor İzle

Cep telefonuyla ‘mobil’ kurban satışı ilgi görüyor İzle

Kurbanlık görüntüleri

Besi Çiftliği Yurt Dışı Cep Telefonu Hayvan 

-cep telefonu ile fotoğraflarının çekilmesi
-Besici Cem Pakarda'nın açıklaması
-kurbanlık alan müşterilerin açıklamaları
-genel ve detaylar

( EDİRNE - ÖZEL) EDİRNE

- Edirne'de bir besici, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık almak için vakit bulamayan müşterilerine, cep telefonu ile hayvanların fotoğraflarını göndererek, kurbanlık almaları için kolaylık sağlıyor. Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde bulunan besi çiftliğinde işletmecilik yapan Cem Pakarda, Kurban Bayramı öncesinde, kurbanlık almak için vakit bulamayan ya da şehir dışında yaşayan müşterilerine, ‘mobil kurban’ hizmeti sunuyor. Satışa çıkardığı kurbanlıklarının fotoğraflarını çekerek, WhatsApp uygulaması üzerinden müşterilerine gönderen Pakarda, yine pazarlığı da mobil olarak yapıyor. Hayvanların kilo ve fiyatlarını yazan Pakarda, anlaşma sağlandığı takdirde, vekaletlerini alarak kesim işlemini gerçekleştiriyor. “Çiftliğe gelmeden, ibadetlerini gerçekleştiriyorlar” Pakarda, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Bu yıl yedinci senemiz olacak. Besicilik ile uğraşıyorum. Telefonla, WhatsApp üzerinden hayvan satışı yapıyoruz. Genelde hayvan satışı yaptığımız insanlar, Edirneli olup da yurt dışında ya da şehir dışında yaşayan arkadaşlarımız ve tabi ki onların arkadaşları, dostları. Yapmış olduğumuz paylaşımlardan görerek, bizlere ulaşıyorlar. Biz de onların istediği kriterde istediği ücrette hayvanları bulup, fotoğraflayıp küpe numaralarını, kimliklerini gönderilerine atıyoruz. Eğer anlaşabilirsek, hayvanları işaretleyip ayırıyoruz. İki taraf içinde güzel oluyor. Hiç çiftliğe gelmeden ibadetlerini gerçekleştirmiş oluyorlar” dedi.
Pakarda, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının kilosuna göre bin 300 liradan satışa sunulduğunu belirtti.

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