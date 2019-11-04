Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Cep telefonunu saniyeler içinde çalıp kaçtı Haberi

- Cep telefonunu saniyeler içinde çalıp kaçtı Haberi

-Soyguncu

Vitrin Polis Soygun Kamera Cep Telefonu 

--Soyguncunun telefonu çalması
--Detay

( TİFLİS ) TİFLİS

- Gürcistan’ın Kvemo-Kartli bölgesinde bir cep telefonu mağazasına giren soyguncu, yaklaşık 2 bin lira değerindeki bir telefonu saniyeler içinde çalıp ortadan kayboldu. Gürcistan’ın Kvemo-Kartli bölgesinin Marneuli kentindeki telefon mağazasını boş gören bir soyguncu içeriye girip vitrindeki telefonlardan birini çalıp kaçtı. Yalnızca birkaç saniye süren cep telefonu soygunu mağazadaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, soyguncunun mağazaya girmeden kapının yanındaki vitrine eliyle ulaşmaya çalıştığı ancak ulaşamadığı görülüyor. Daha sonra mağazaya giren şahıs, vitrinden aldığı bir telefonu cebine atıp saniyeler içinde olay yerinden uzaklaşıyor. Telefon mağazası sahibi yaptığı açıklamada, soyguncu tarafından çalınan telefonun değerinin 950 lari (bin 826 lira) olduğunu söyledi.

Dükkan sahibi, polis tarafından soruşturma başlatıldığını ifade etti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı