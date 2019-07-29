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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cep telefonuna bakarken önce dubaya, sonra tabelaya çarptı

Cep telefonuna bakarken önce dubaya, sonra tabelaya çarptı

Görüntü detay.. Yaralı yerde.. Ambulansa konuluyor.

( BURSA )- Vatandaş şemsiye açarak yaralıyı güneşten korudu BURSA

Taksi Durağı Gesi Bisiklet Cep Telefonu 


- Bursa'nın İznik ilçesinde, bisiklet sürücüsü, cep telefonuna bakarken önce yol kenarındaki dubaya, ardından taksi durağının tabelasına kafasını çarparak yaralandı. Kaza Lale Sokak'ta meydana geldi. Bisiklet sürücüsü E.Y. (16), Atatürk caddesinden Lale sokağa dönmek istedi. Seyir halinde cep telefonuna bakan Yıldırım, önce yol kenarındaki dubaya çarptı. Dengesini kaybeden genç, daha sonra taksi durağının tabelasına kafasını çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yere baygın halde düşen E.Y'ye çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Ambulans beklenirken vatandaşın biri yaralının güneşten etkilenmemesi için başında şemsiye açarak bekledi. 112 ekiplerinin müdahale ettiği yaralı genç İznik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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