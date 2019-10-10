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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cep telefonu kaçakçılığı operasyonu - AKSARAY

Cep telefonu kaçakçılığı operasyonu - AKSARAY

- Zanlıların adliyeye sevki - Cep telefonlarından görüntü Aksaray 'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonu - Gümrük kaçağı 31 cep telefonu ve 565 telefon ekranının ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli tutuklandıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 31 cep telefonu ve 565 cep telefonu ekranı ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma kapsamında kent merkezi ile İstanbul'da 2 iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerlerindeki gizli bölmelere saklanan ve ülkeye kaçak yollarla getirildiği belirlenen 31 cep telefonu ile 565 cep telefonu ekranı bulundu.Ekipler, H.K. (45), S.A. (20) ve M.N.B'yi (42) gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K. ve M.N.B, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Kaçak Gizli Bölme Cep Telefonu Irak 

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