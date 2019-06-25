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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Cep telefonu hırsızlığı kamerada - GAZİANTEP

Cep telefonu hırsızlığı kamerada - GAZİANTEP

- Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü Gaziantep 'te cep telefonu hırsızlığı kameradaGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te bir çocuğun cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.Vatan Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenmeyen kişi, aile hekimliğine giren bir çocuğun elindeki cep telefonunu alarak kaçtı.İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek zanlının yakalanma için çalışma başlattı.Görüntülere, şüphelinin, çocuğu takip etmesi, aile hekimliği binasının merdivenlerinden çıktığı sırada elindeki cep telefonunu alıp kaçması yansıdı.

Aile Hekimliği Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu Polis Ekipleri 

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