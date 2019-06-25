Cep telefonu hırsızlığı kamerada - GAZİANTEP

- Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü Gaziantep 'te cep telefonu hırsızlığı kameradaGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te bir çocuğun cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.Vatan Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenmeyen kişi, aile hekimliğine giren bir çocuğun elindeki cep telefonunu alarak kaçtı.İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek zanlının yakalanma için çalışma başlattı.Görüntülere, şüphelinin, çocuğu takip etmesi, aile hekimliği binasının merdivenlerinden çıktığı sırada elindeki cep telefonunu alıp kaçması yansıdı.
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