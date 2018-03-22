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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cep telefonu hırsızlığı kamerada... 8 kişinin gözü önünde cep telefonunu çaldı Haberi

Cep telefonu hırsızlığı kamerada... 8 kişinin gözü önünde cep telefonunu çaldı Haberi

güvenlik kamerası görüntüleri

( GAZİANTEP -HD) GAZİANTEP

İncil Güvenlik Kamerası Çalışan Kadın Hırsız Cep Telefonu 


- Gaziantep’te bir dükkana müşteri gibi giren hırsız işletme sahibinin cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı Gaziantep İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı üzerinde bulunan bir fotoğraf dükkanında meydana geldi. Bir dükkana müşteri gibi giren hırsız, işletme sahibinin masasındaki cep telefonunu gözüne kestirdi. Hırsız, içeride bulunan 8 kişiye rağmen cep telefonu çalabilmek için uzun süre içeride dolaştı. Telefonun bulunduğu masaya yaklaşarak dükkan sahibi, çalışan kadın ve müşterilerin dalgınlığından yararlanıp masada bulunan cep telefonunu alan şahıs, iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı Hırsızın rahat tavırları gözden kaçmazken, olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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