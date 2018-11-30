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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında - KARAMAN

Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında - KARAMAN

- Güvenlik kamerasının görüntüsü - İş yerinden görüntüler - İş yeri sahibi Mehmet Ali Seven'in açıklaması Karaman 'da cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasındaKARAMAN (AA) - Karaman 'da telefoncudan hırsızlık, güvenlik kamerasınca görüntülendi.Külhan Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'ndeki telefoncuya tamir için verdiği telefonu almak için gelen zanlı, dükkanın boş olduğunu görünce vitrindeki bir telefonu alarak çıktı.Bir süre sonra tekrar gelen şüpheli, arka kısımdaki atölyeden çıkan iş yeri çalışanından, tamir edilen telefonunu alıp, parasını ödeyerek çıktı.Vitrindeki telefonun olmadığını gören iş yeri sahibi Mehmet Ali Seven (28), güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Telefonun çalındığını anlayan Seven, polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu.Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vitrindeki telefonun çalındığını görüntülerden anladıklarını belirterek, "Kamera kayıtlarını inceldik. Şahıs, bir telefonu alıp cebine koyuyor, daha sonra kendi telefonunu aldıktan sonra tamir ücretini ödeyip dükkandan ayrılıyor. Emniyete giderek şikayetçi oldum. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Umarım en kısa sürede yakalanır." diye konuştu.

Polis Merkezi Muhabir Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu 

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