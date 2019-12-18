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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerası görüntüleri

( AFYON KARAHİSAR)- İş yerinde incelemek için aldığı cep telefonunu, çalışanın dalgınlığından faydalanarak el çabukluğuyla cebine attı AFYON KARAHİSAR

Akalan Güvenlik Kamerası Karahisar Hırsız Cep Telefonu 


- Afyonkarahisar'da bir iş yerindeki el çabukluğuyla telefon hırsızlığı yapan 2 şüpheli güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. Alınan bilgilere göre olay, Mecidiye Mahallesi'nde cep telefonu alım satımı yapan iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen iki şüpheli, telefon almak istediklerini ifade ederek, satıcıyı oyalamaya başladı.
İş yerinde çalışan Sinan Çağatay da, tezgahtan çıkardığı cep telefonlarını incelemeleri için şüphelilere verdi. Şüphelilerden biri, incelemek için aldığı cep telefonunu, çalışanın dalgınlığından faydalanarak el çabukluğuyla cebine attı. Daha sonra farklı telefonları inceleye şüpheliler, cep telefonu satın almadan dükkândan ayrıldı. İş yeri çalışanı Çağatay, tezgâhtaki cep telefonlarını saydığı sırada birinin olmadığını fark etti. Çağatay, daha sonra durumu ilk önce iş yeri sahibi Muhammet Fatih Başdamar'a anlattı. Başdamar da güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra hırsızlık olayını polise bildirdi. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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