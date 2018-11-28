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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cep telefonu hırsızı önce kameralara sonra polise yakalandı

Cep telefonu hırsızı önce kameralara sonra polise yakalandı

Şahsın farklı marketlerden cep telefonu hırsızlığı yapmasının güvenlik kamerası görüntüleri

Alışveriş Güvenlik Kamerası Hırsız Cüzdan Cep Telefonu 

-Şahsın Emniyetten çıkarılışı
-Arabaya bindirilmesi
-Adliyeye götürülmesi

( MERSİN ) -- Mersin'de 16 ayrı marketten cep telefonu ve cüzdan çalan bir kişi, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı- Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülen hırsızın rahat tavırları görenlere pes dedirtti MERSİN

- Mersin'de 16 ayrı marketten cep telefonu ve cüzdan çalan bir kişi, polisin çalışması sonucunda yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülen hırsızın rahat tavırları görenlere pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'ne, son günlerde marketlerde açıkta bırakılan telefon ve cüzdan gibi eşyaların çalındığının ihbarları geldi. Bunun üzerine marketlerin güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şahsın M.A. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Daha sonra şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek, M.A.'yı yakaladı. Şahsın çok sayıda dosyasının bulunduğu, 16 marketten hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Bugün emniyetteki ifadesi tamamlan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özellikle cep telefonu çalmış Öte yandan şahsın hırsızlık anları da marketlerin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Marketlere alışveriş yapar gibi giren şahıs, önce kasadaki kişileri oyalayıp, daha sonra özellikle kasada bulunan cep telefonlarını alarak, kayıplara karıştığı görüldüğü. Hırsızlık sırasında ise şahsın rahat tavırları görenlere pes dedirtti. (KRY-
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