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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Cep telefonu gasp eden zanlı tutuklandı İzle

Cep telefonu gasp eden zanlı tutuklandı İzle

Zanlının adli tıpa getirilmesi

Güzergah Adli Tıp Kol Saati Polis Merkezi Cep Telefonu 

-Adli tıptan çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana’da gece otomobil ile gezen iki kişiyi durdurup tehditle cep telefonu gasp ettiği iddia edilen zanlı güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı ADANA

- Adana’da gece otomobil ile gezen iki kişiyi durdurup tehdit ederek cep telefonu gasp ettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 Haziran Pazar günü gece Ozan B. (26) ve arkadaşı Murat K. (33) otomobil ile mahallede gezmeye çıktı. Bu arada, Yunus Ş. (26) isimli bir şahıs otomobili durdurdu. Zanlı Ozan B.’nin telefonunu tehdit ederek aldı. Daha sonrada Murat K.’nın kol saatini almaya çalıştı. Bu sırada Murat K. olay yerinden kaçarak kol saatini kurtardı. Bunun üzerine zanlı da olay yerinden ayrıldı. İki arkadaş hemen polis merkezine gelerek gasp edildiklerini söyleyerek şikayet etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olayı çözmek için çalışma başlattı. Polis zanlının gidiş güzergahında yaptığı kamera çalışmalarında zanlıyı tespit etti. Polis zanlının evine yaptığı baskında onu yakalayarak emniyete getirdi. Zanlı sorgusunda suçlamaları kabul etmezken, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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