Cep telefonu bomba gibi patladı

-Kazım Toral'ın telefonuyla ilgili evraklarından detaylar

-Patlayan telefonun bataryası



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Birkaç defa onarıma gönderilen cep telefonu şarja takıldıktan sonra patladı, bataryası uzun süre kor halinde yandı- Telefon üzerindeyken patlamamasına şükreden Kazım Toral;- "Bir anda bomba sesi yapacak kadar büyük bir patlamayla birlikte telefon alev topuna döndü"- "Şimdi ‘Acaba şimdi gene mi patlayacak, acaba bir şey mi olacak?’ diye ben telefonun başından ayrılamıyorum, bende artık fobi gibi bir şey oldu, böyle bir korku doğdu"- "Vatandaşlar özellikle gece cep telefonlarını şarja takıp yatmasınlar, benim başıma gelenler onların başına da gelir" ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de vatandaşın tamir sonrası kendisine teslim edilen cep telefonunu şarja takıldıktan bir süre sonra adeta bomba gibi patlarken bataryası ise yaklaşık 1 saat kor halinde yandı, çevredeki yanıcı maddeler tutuştu. Kazım Toral (54), cep telefonunda ısınma sorunu olduğu için telefonunu aldığı firmanın Eskişehir’deki teknik servisine götürdü. Burada incelenen telefon İstanbul’daki servise gönderildi. Bir süre sonra cep telefonu eline ulaşan Toral, sorunun geçmemesinden dolayı birkaç kez daha servise giderek aynı şekilde durumu anlattı. En son geldiğinde de sorunu çözülmeyen cep telefonu, geçtiğimiz günlerde şarja takılıyken bomba gibi patladı. Patlamanın ardından ufak çaplı bir yangın çıktı ve bataryanın bulunduğu masanın üzerindeki materyaller yandı. Olayda yaralanan olmazken, çıkan yangında sadece maddi kayıp yaşandı. "Bir anda bomba sesi yapacak kadar büyük bir patlamayla birlikte alev topuna döndü" Konuyla ilgili cep telefonunun sahibi Kazım Toral, olay anını anlattı. Toral, "Bir firmanın cep telefonunu almıştım. O cep telefonu daha önceleri tamire gitti ve ısınma oluyordu. Ben bunu servise bildirdim. Ancak İstanbul’da ki servis bununla fazla ilgilenmedi ve Eskişehir’deki serviste ısındığını ve bataryanın boşaldığını söylüyordu. Cuma günü de cep telefonumu şarja koydum ve 5-10 dakika sonra bir anda büyük bir patlamayla, bomba sesi yapacak kadar büyük bir patlamayla birlikte alev topuna döndü. Telefona zarar vermesin diye cep telefonunu ters döndürdüm ve yanan bataryayı masanın üzerine düşürdüm. O esnada masanın üzerinde kâğıtlar vardı, onlar tutuştu" dedi.

"O anda cep telefonu üzerimde olsaydı bedenimde birinci derece yanık olacaktı, kulağımda kopma olacaktı" Telefonun evde uyurken ya da üzerindeyken patlaması halinde çok daha kötü şeyler olabileceğini anlatan Toral, "Batarya yere düştükten sonra eğer ki kilim, halı, tahta gibi yanıcı bir madde olsaydı büyük sıkıntı çıkardı. İçerisindeki sıvı madde benzin gibi 1 saat o fayasın, mermerin üzerinde kor halinde yandı. Eğer ki ben evde olmuş olsaydım, bir de gece olmuş olsaydı çok büyük bir yangın çıkardı. Hem bedenen zarar görürdük hem de madden büyük bir zarar görürdük. Belki çok büyük bir yangına sebep verecekti. O anda cep telefonu üzerimde olsaydı bedenimde birinci derece yanık olacaktı. Veya kulağımda kopma olacaktı, yüzümde birinci derece yanıklar olacaktı. Allah o gün için beni korudu" diye konuştu.

"Şoka girdim, 2-3 saat kendime gelemedim" Patlama anında şoka girdiğini, 2-3 saat kendine gelemediğini ve artık telefonunu şarja taktığında başından ayrılmadığını vurgulayan Toral, "Şoka girdim, 2-3 saat kendime gelemedim. Şuan bile eğer telefonumu şarja koyarsam ‘Aman şimdi gene mi patlayacak?’ gibi endişeye kapılıyorum. Bende artık fobi gibi bir şey oldu, böyle bir korku doğdu. Şimdi ‘Acaba şimdi gene mi patlayacak? Acaba bir şey mi olacak?’ diye ben telefonun başından ayrılamıyorum" şeklinde konuştu.

"Tüketici Hakem Heyeti’ne götüreceğim" Konuyla ilgili şikayeti için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuracağını belirten Toral, "Şikayetimi Tüketici Hakem Heyeti’ne götüreceğim. Çünkü daha önceden firmaya bataryanın sürekli boşaldığını ve ısındığını Eskişehir’deki servise bildirdim. O da İstanbul’a bildirdi, ama İstanbul ilgilenmiyor. Bunu sadece format yapıp gönderiyor. Bunun ısınmasını gidermedi. Yani cep telefonumun firma tarafından yenilenmesini istiyorum, ne yapılacaksa bir önlemini alsın. Biran önce telefonumun düzelmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Son olarak vatandaşlara uyarılarda bulunan Toral şunları söyledi; "Vatandaşlarımıza şunu söylüyorum; evlerinde özellikle gece cep telefonlarını şarja koymasınlar. Koyacaklarsa bile yatmadan 2 saat önce koysunlar, başında dursunlar. Aksi takdirde benim başıma gelenler onların başına da gelir."

