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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Cep telefonu bomba gibi böyle patladı

Cep telefonu bomba gibi böyle patladı

- Bataryanın patlama anı

İhlas Küçük Çocuk Güvenlik Kamerası Patlama Anı Cep Telefonu 

-- Patlayan bataryadan detay
-- Elinde batarya patlayan Alex'in arkadaşı Yusuf İslam Y. röp
-- İş yeri sahibi Bahtiyar B. röp
-- Detaylar

( BURSA - ÖZEL)- Küçük çocuk patlayan telefonun bataryasından yanmaktan son anda kurtuldu- Cep telefonu bataryası küçük çocuğun elinde patladı, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı BURSA

- Bursa'da bir çocuk gittiği, elinde tuttuğu telefon bataryasının patlaması üzerine yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Alex T, çalışmayan cep telefonunu alarak telefoncuya geldi. İş yeri sahibi cep telefonu inceledikten sonra bataryasının bitmiş olduğunu tespit etti. Çocuğa bataryasının bittiğini söyleyerek bakması için kendisine verdi. Alex T. ise bataryayı önce ağzına sokarak kapağını açmaya çalıştı. Daha sonra eliyle açmaya çalıştığı sırada batarya bir anda patlayarak alev aldı. Dükkan duman altında kalırken, şans eseri küçük çocuk patlamadan yara almadan kurtuldu. O anlar ise dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan iş yeri sahibi Bahtiyar B., ''İlginç bir hadiseyle karşılaştık. Küçük arkadaşımız telefonunun ekranının kalktığını belirterek geldi. Biz de bataryasının şişmiş olduğunu söyledik. Telefonu açtık, bakması için bitik bataryayı ona verdim. Elinde bataryayla oynamaya başlamış ve ağzına sokmuş açarım diye. Arkadaşı da uyarmış. Batarya bir anda patlayarak alev aldı. Korktuk tabii. Sakinleştirmeye çalıştık, su verdik'' dedi.
Patlamanın olduğu sırada karşısında oturan arkadaşı Yusuf İslam Y., "Açmaya çalışırken duman gibi bir şey çıktı. Ben de uyardım, duman çıkıyor yapma dedim. Beni dinlemedi. Birden batarya patlayarak alev aldı, çok korktuk'' dedi.
(HG-MŞ)
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