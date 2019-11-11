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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
“Cep Herkülü”nün kayıp madalyalarından biri ortaya çıktı

“Cep Herkülü”nün kayıp madalyalarından biri ortaya çıktı

Açıklama

Sosyal Medya Milli Halterci Suç Duyurusu Harekete Geç Avcılık 

-Genel ve detay

( İSTANBUL ) -- Arkadaşı madalya bende dedi, kızları iadesini istedi- Aile madalyanın iadesi için suç duyurusunda bulundu İSTANBUL

- Merhum milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun madalyalarının kaybolması ile ilgili kızları suç duyusunda bulunarak madalyaların bulunmasını istemişti. Bu haberler üzerine yazar Caner Taslaman sosyal medya hesabından, “1991 yılında Dünya Şampiyonluğu madalyasını bana armağan etmişti” açıklamasını yaptı. Bunun üzerine aile harekete geçerek madalyanın iadesi için suç duyurusunda bulundu. Geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı'nın

gündeme taşıdığı merhum milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun kayıp madalyaları ile ilgili olarak kızları, madalyaların bulunması için suç duyurusunda bulunmuştu. Cep Herkülü’nün evinde yapılan keşif sonrası ise madalyalara ulaşılamamıştı. Bu gelişmelerin ardından Naim Süleymanoğlu’nun arkadaşı olduğu belirtilen yazar Caner Taslaman sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak,” Değerli dostum Naim Süleymanoğlu’nun bana hediye ettiği 1991 yılında Donaueschingen’de aldığı Dünya Şampiyonluğu madalyası. Mekanı Cennet Olsun” paylaşımı sonrası aile harekete geçerek madalyanın iadesi için girişimde bulundu. Aile avukatlarından Tuğçe Keskin Büyükçekmece Adliyesi’ne gelerek suç duyurusunda bulundu. “Müvekkillerim istediklerini ilettiler” 1991 yılında kazanılan Dünya Şampiyonluğu madalyasını ailenin istediğini belirten Keskin, “Daha önce bizim başlattığımız bir savcılık dosyamız mevcuttu. Sosyal medya üzerinde gördüğümüz bir paylaşım sonrası buna ek şikayet dilekçesi sunduk. Kayıp olan madalyalardan birinin bir vatandaşta olduğunu öğrendik ve müvekkillerim istediklerini ilettiler. Hukuki süreç devam ediyor. Ailesi geri kalan madalyalarında bulunup bir müzede sergilenmesini istiyor” diye konuştu.
(EC-HK-
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