Cep bankacılığında son nokta...Parayı hesabında gördü, intihardan vazgeçti Haberi

-Polis

-Şahsın inişi ve götürülüşü



( İSTANBUL - ÖZEL) - Pendik’te alacağını tahsil edemeyen adam inşaatın çatısında intihara teşebbüs etti - Alacağını kuruşu kuruşuna tahsil edene kadar çatıdan inmedi İSTANBUL



- Pendik’te alacaklısından, parasını alamadığı iddiasıyla 9 katlı bir inşaatın çatısına çıkan şahıs intihara teşebbüs etti. Alacaklısının 14 bin lirayı banka hesabına yatırmasına rağmen ikna olmayan şahıs, kalan 700 lirayı da almasıyla intihardan vazgeçerek çatıdan indi. Pendik Dumlupınar Mahallesinde bir şahıs, iddiaya göre alacaklısından beklediği 14 bin 700 lirasını alamadığı gerekçesiyle 9 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Şahsın, kendisini ikna etmeye çalışan polislerle konuşurken sürekli olarak telefonunu kontrol ettiği gözlendi. Alacaklısının 14 bin lirayı banka hesabına yatırmasına rağmen ikna olmayan şahıs, kalan 700 liranın da oğluna elden verilmesi ile intihardan vazgeçerek çıktığı çatıdan indirildi. Şahıs kontrol amaçlı hastaneye götürüldükten sonra polis merkezine götürüldü.

