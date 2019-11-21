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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cennet metrobüs altgeçidindeki yürüyen merdiven ve asansörün bozuk olması engellilere zor anlar yaşatıyor İzle

Cennet metrobüs altgeçidindeki yürüyen merdiven ve asansörün bozuk olması engellilere zor anlar yaşatıyor İzle

Engelli bireyin arabasının indirilmesi

Yürüyen Merdiven Kamera Engelli Vatandaş Cep Telefonu Tekerlekli Sandalye 

-Bozuk asansör ve merdivenden görüntü
-Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Tekerlekli sandalyeli engelli vatandaşı, vatandaşlar böyle aşağıya indirdi- Bozuk olan asansör ve yürüyen merdiven vatandaşlara sıkıntı yaşatıyor İSTANBUL

- Küçükçekmece Cennet Metrobüs alt geçidinde bulunan yürüyen merdiven ve asansörün bozuk olması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Asansörün günlerdir bozuk olması nedeniyle tekerlekli sandalyeli engelli bir vatandaş diğer vatandaşların yardımıyla merdivenlerden taşınarak indirildi. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Son günlerde yaşanan yoğunluk haberleri ile gündeme gelen metrobüslerin sorununa bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece Cennet Metrobüs Durağı’na giden alt geçitteki asansörler ve yürüyen merdivenin iddiaya göre yaklaşık 2 haftadır bozuk olması vatandaşlara zorluk çıkarıyor. Özellikle engelli vatandaşların metrobüse geçişini kolaylaştıran asansörün de bozuk olması dikkat çekti. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği, tekerlekli sandalyede engelli vatandaşı diğer vatandaşların merdivenlerden taşıyarak indirmesi görüntüsü de durumun önemini gözler önüne serdi. Günlerdir bozuk olan metrobüs asansörünün önüne derme çatma konulan bir duba ile kağıda ‘Geçici olarak servis dışıdır’ yazısı asıldı. Yürüyen merdivenlerin ve asansörün 15 gündür bozuk olduğunu dile getiren bir vatandaş, “ Mağdur oluyoruz” dedi.
Asansörün bir an önce yapılması gerektiğini ifade eden bir genç ise, “Engelliler falan biniyor olmuyor böyle. Gördük ağabey buradan indirmeye çalıştık zor oluyor” diye konuştu.
Bir diğer genç ise asansörlerin yürüyen merdivenlerin çalışmamasıyla ilgili, “2 haftadır böyle asansörler çalışmıyor. Bebek arabası ile birisi geldi aşağıya inemedi asansör bozuk olduğu için” şeklinde konuştu.

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