Cengiz Aytmatov doğumunun 90.yılında Kastamonu’da anıldı

- Türk dünyasının önemli isimlerinden olan edebiyatçı, sanatçı, fikir adamı ve düşünür Yazar Cengiz Aytmatov doğumunun 90. yıldönümünde Kastamonu’da düzenlenen konferansla anıldı. Konferansa Kırgızistan’dan katılan Kırgız Heyeti Temsilcileri, Yazar Cengiz Aytmatov’un önemine dikkat çekti. Kastamonu Belediye Başkanlığının düzenlediği Kazakistan Cumhuriyetinin 2. Yılı İstiklal Kutlaması konferansında Cengiz Aytmatov ele alındı. Ahmet Yesevi konferans salonunda düzenlenen programa birçok Türk Ülkesinden eğitim gören üniversite öğrencileri katıldı.

“Cengiz Aytmatov’un eserlerine baktığımızda Türk Dünyasının izlerini görmemiz mümkündür” Kırgızistan Talaş Şehri Valisi Marat Murataliev, Cengiz Aytmatov’un eserlerinde Türk Dünyasının izlerini taşıdığını ifade ederek, “Bugün biz sadece Kırgızların değil tüm Türk Dünyasının mirası olan dünyanın edebi mirası olan Cengiz Aytmatov’u anma gününde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Cengiz Aytmatov’u sahiplenmenizden dolayı ve Cengiz Aytmatov’u yine Kırgız Türkleri kadar Cengiz Aytmatov’a değer vermenizden dolayı Kırgız Cumhuriyeti adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Cengiz Aytmatov’un eserlerine baktığımızda Türk Dünyasının izlerini görmemiz mümkündür. Kardeş Cumhuriyetlerin birbirleriyle aynı millet olduğunu eserleri ile göstermiştir. 2017 yılının 5 Aralığında Türk Cumhuriyetlerinin kültür bakanlarının oluşturduğu TÜRKSOY Kurumu 2018 yılını Cengiz Aytmatov yılı olarak ilan etmiştir” şeklinde konuştu.

“Cengiz Aytmatov, bizleri her zaman birliğe, beraberliği ve bizi iyi işler içinde olmaya teşvik etmiştir” Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Politikaları ve Kurumsal Yapılanma Danışmanı Bakıtbek Narbekov ise Cengiz Aytmatov’un insanları her zaman birliğe, beraberliğe teşvik ettiğini belirtti.

Bakıtbek Narbekov, “Cengiz Aytmatov’un eserlerindeki saf duyguyu, barışı, kardeşliği ve huzur içinde barış içinde yaşatmayı ortaya çıkarmıştır. UNESCO grubunun verdiği bilgiye göre Cengiz Aytmatov’un Sheakspare ve Tolstoy’un eserlerinden sonra dünyadaki birçok çeviriden fazla olmasını belirtmiştir. Cengiz Aytmatov’un eserlerinde söylediği insan olmak kolaydır ancak her türlü insan olmak kolaydır. Çok daha zordur. Aklımızda her zaman bulunması ile ilgili cümleler Cengiz Aytmatov, bizleri her zaman birliğe, beraberliği ve bizi iyi işler içinde olmaya teşvik etmiştir. Cengiz Aytmatov, tüm dünyaya mal olmuş büyük edebiyat insanıdır. Cengiz Aytmatov, eserlerinde hep yaşayacaktır” cümlelerini kullandı. Konferans daha sonra çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.