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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çenesine tüfek dayayıp eşinin gelmesini istedi

Çenesine tüfek dayayıp eşinin gelmesini istedi

Şahsın tüfeği çenesine dayayıp intihar girişiminde bulunması

Güvenlik Güçleri İntihar Girişimi Sığınma Evi Kadın Sığınma Polis Ekipleri 

-Polisin ikna çabaları
-Şahsın ikna edilmesi
-Şahsın tüfeğini teslim etmesi
-Şahsın polis aracına bindirilmesi
-Detay

( KONYA ) -- Konya'nın Beyşehir ilçesinde çenesine av tüfeğini dayayarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polislerin uzun uğraşları sonucu ikna edildi KONYA

- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, çenesine dayadığı pompalı av tüfeğiyle intihar girişiminde bulunarak eşinin yanına getirilmesini isteyen şahıs, polisin uzun uğraşları sonunda silahıyla birlikte polise teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Antalya Caddesi üniversite durağı yanında bir kişinin elindeki tüfekle havaya ateş açtıktan sonra çenesine dayayarak intihar girişiminde bulunduğu yönünde yapılan ihbar üzerine adrese polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Kaldırım üzerinde elindeki kısa namlulu pompalı av tüfeğini çenesine dayayarak eşinin yanına getirilmesi talebinde bulunduğu öğrenilen O.Z. isimli şahsı, polis ekipleri silahını bırakması konusunda ikna edebilmek için uzun süre dil döktü. Çevrede toplanan kalabalık polis ekipleri tarafından uzaklaştırılmaya çalışılırken, polisin eşiyle görüştürüleceği sözünü vererek şahsı ikna etme çabası bir süre sonra sonuç verdi. Elindeki silahı teslim eden şahıs polis ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. İntihar girişiminde bulunan şahsın, kendisini terk eden eşinin güvenlik güçleri tarafından kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi. (ARÖ-AH-
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