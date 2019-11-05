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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Cenazeye giden otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı İzle

Cenazeye giden otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı İzle

Yaralıların ambulansa bindirilmesi

Hastane Cenaze Bild 

-Yaralılardan görüntü
-Kaza yerinden ve ambulanslardan görüntü
-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Sürücü Hamit Kayık ile röp
-Detaylar
-Ambulansların hastaneye gelişi ve yaralıların taşınması
-Hastaneden detay

( KARABÜK ) - KARABÜK

- Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, içinde cenaze törenine gidenlerin olduğu otomobilin kavşakta minibüsle çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bartın istikametinden Karabük'e gelen Hamit Kayık yönetimindeki 67 AAL 862 plakalı otomobil, Bartın - Kastamonu kavşağından dönüş yaptığı sırada Hasan B'nin kullandığı 78 M 6027 plakalı minibüsle çarpıştı. Sürücülerin yara almadığı kazada, otomobilde bulunan Recep Y., Meryem Y., Hatice S. ve Meryem K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sürücü Hamit Kayık, kazanın biranda olduğunu ve anlayamadıklarını söyleyerek, “Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinden geliyorduk. Ankara’da cenaze töreni vardı ona gidiyorduk. Önümde kamyon gidiyordun bende arkasındaydım. O döndü bende dönerken birden minibüsün vurduğunu gördüm” dedi.
(YE-
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