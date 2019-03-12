Cenazede yürekleri yaktılar...Mangaldan zehirlenerek ölenler toprağa verildi

-Cenaze araçlarının gelişi

-Yakınların araca koşması

-Yakınlarının gözyaşları dökmesi

-Tabutlara sarılmaları

-Cenaze namazı

-Tabutların taşınması



( ADANA )- Adana’da balık avına gittikleri sahilde kurdukları çadırda, mangal kömüründen zehirlenerek hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi - Ali Turan’ın ablası Hülya Turan, “Alim çok yaktın bizi. Çok mutluydun. Ali mi diyeyim, Yusuf mu diyeyim, Murat mı diyeyim? Hepsi bizim evladımız. Alim ne oldu sana” diyerek gözyaşlarına boğuldu - Murat Topaluğurlu’nun eşi Buse Topaluğurlu, “Ben onu çok özledim. 5 gün oldu göremiyorum. Benim kalbimi gömecekler. Benim kalbimi kefenleyecekler. Muratım, nurum. Yüreğim kor gibi yanıyor” diyerek ağlaması ise yürekleri burktu - Murat Topaluğurlu’nun annesi Resime Topaluğurlu oğlunun fotoğrafını kucaklayarak, “Oğlumu görmek istiyorum” diyerek gözyaşı döktü ADANA



- Adana'nın Karataş ilçesinde balık avına gittikleri sahilde kurdukları çadırda, mangal kömüründen zehirlenerek hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.

Adana’dan balık tutmak için 8 Mart Cuma günü Karataş’a giden Habib Topaluğurlu (63), oğlu Murat (33) ve yeğeni Yusuf Topaluğurlu (34) ile komşuları Ali Turan (54) ve Zekeriya Kılınççı balık tuttukları sahile çadır kurdu. Gece saatlerinde yakınlarıyla son kez telefonda konuşan 5 kişiden bir daha haber alınamadı. Çadır kurulan yere gelen yakınları, 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ve jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde Habib Topaluğurlu, oğlu Murat ve yeğeni Yusuf Topaluğurlu ile komşuları Ali Turan ve Zekeriya Kılınççı’nın mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiğini belirledi. 5 kişinin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Zekeriya Kılınççı, merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilirken, Habib Topaluğurlu, oğlu Murat, yeğeni Yusuf Topaluğurlu ile komşuları Ali Turan, Küçükoba Mezarlığı’nda defnedildi. Gözyaşları sel oldu Cenazelerin Küçükoba Mezarlığı’na getirildiği sırada Ali Turan’ın ablası Hülya Turan, “Alim çok yaktın bizi. Çok mutluydun. Ali mi diyeyim, Yusuf mu diyeyim, Murat mı diyeyim? Hepsi bizim evladımız. Alim ne oldu sana” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Murat Topaluğurlu’nun eşi Buse Topaluğurlu ise, “Ben onu çok özledim. 5 gün oldu göremiyorum. Benim kalbimi gömecekler. Benim kalbimi kefenleyecekler. Muratım, nurum. Yüreğim kor gibi yanıyor” diyerek ağlaması ise yürek burktu. Buse Topaluğurlu, yanındakilerin desteğiyle güçlükle ayakta durdu. Cenazelerin indirildiği sırada ise Buse Topaluğurlu, baygınlık geçirdi. Cenaze araçlarının mezarlık morguna yanaştığı sırada yoğun kalabalık, tabutlara akın etti. Ölenlerin yakınlarının feryatları birbirine karıştı. Murat Topaluğurlu’nun annesi Resime Topaluğurlu ise oğlunun fotoğrafını kucaklayarak, “Habibim. Oğlumu görmek istiyorum” diyerek gözyaşı döktü. Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından Habib Topaluğurlu, oğlu Murat ve yeğeni Yusuf Topaluğurlu ile komşuları Ali Turan’ın cenazeleri toprağa verildi.



