Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Cenaze yolunda trafik kazası: 4 yaralı - ERZİNCAN

Cenaze yolunda trafik kazası: 4 yaralı - ERZİNCAN

- Cenaze yolunda trafik kazası - 4 yaralı - Kaza yerinden genel ve detay görüntü - Polis ve jandarma ekiplerin inceleme yapması - Kaza yapan işçilerden açıklama Cenaze yolunda trafik kazası: 4 yaralı - Erzincan 'da yakınlarının cenazesine giden minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da yakınlarının cenazesine gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Erzincan 'dan Erzurum istikametine giden Turan Açık'ın kullandığı 06 BZ 0151 plakalı minibüs, Erzincan - Erzurum kara yolunda bulunan Kargın beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Minibüs içerisinde bulunan ve yaralanan Kenan Açık, Musap Açık, Rıdvan Açık ve Sıttık Ağırbaş Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kazanın, inşaat işçilerinin bulunduğu minibüsteki 11 kişinin Zonguldak’tan memleketleri Van’daki akrabalarının cenazesine giderken gerçekleştiği öğrenildi.

Jandarma Cenaze Trafik Kazası İnşaat İşçileri Trol 

İlgili Foto Galeriler
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Antalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 ÖlüAntalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı