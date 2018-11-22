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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cenaze taşıyan minibüs devrildi: 6 ölü, 16 yaralı

Cenaze taşıyan minibüs devrildi: 6 ölü, 16 yaralı

Hastaneden detaylar

İlk Müdahale Hastane Cenaze Sağlık Ekipleri 

-Hastaneye gelen yaralılardan detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- İstanbul'dan Malatya'nın Hekimhan ilçesine cenaze taşıyan bir minibüs devrildi. Kazada 6 kişi ölürken, 16 kişide yaralandı. Edinilen bilgiye göre İstanbul'da vefat eden Şerife Altptekin'in cenazesini Hekimhah ilçesine bağlı Girmana mahallesine taşıyan ve Cevdet A. idaresindeki 34 AFA 667 plakalı minibüs,Darende-Malatya karayolu Bağlarbaşı mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Kazada Nesrin, Cuma, Derya ve Zeynep Alptekin olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Gültaze Karaca kaldırıldığı Darende Devlet Hastanesi'nde Mesik Akgün ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan 16 yaralı da Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. İstanbul Ümraniye'de vefat eden Şerife Alptekin'in tabut içerisindeki cenazesi de kazanın ardından devrilen minibüsten alınarak, Darende Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılarından 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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