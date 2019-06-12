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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cenaze namazını müftü babası gözyaşlarıyla kıldırdı

Cenaze namazını müftü babası gözyaşlarıyla kıldırdı

Cenazeye katılan vatandaşlar genel detay

Hastane Trafik Kazası Cenaze Namazı Akkale Yolcu Otobüsü 

-Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’den detay
-Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’in kızının cenaze namazını kıldırması
-Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’in kızının tabutunun başında dua etmesi
-Cenaze namazının ardından taputun omuzlarda mezarlığa götürülmesi
-foto

( KONYA )- Balıkesir’de gezi otobüsünün karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden Adana’nın Seyhan ilçe müftüsünün 16 yaşındaki kızı Konya’da dualarla defnedildi KONYA

- Adana’nın Seyhan İlçe Müftülüğünün düzenlediği Çanakkale gezisine giden otobüsün Balıkesir yakınlarında karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’in 16 yaşındaki kızı Sümeyra Güller’in cenazesi memleketi Konya’da babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından dualarla defnedildi. Adana’dan Çanakkale’ye gezi amacıyla yola çıkan 33 YF 533 plakalı yolcu otobüsü ile içerisinde dört kişinin bulunduğu 10 PJ 443 plakalı otomobil, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Edincik Kavşağında çarpıştı. Kazada Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’in kızı Sümeyra Güller, Kur'an kursu öğreticisi Hülya Seyhan, müezzin kayyım Ahmet Topak ve yardımcı şoför Temel Gökçe hayatını kaybederken, yaralanan 42 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’in kızı Sümeyra Güller’in cenazesini memleketi Konya'ya getirildi.
Müftü Hasan Hüseyin Güller, Hacıveyis Caminde kızının cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından Sümeyra Güller, dualarla Üçler Mezarlığına defnedildi. (İY-AH-
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