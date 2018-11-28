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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cenaze namazında aileler birbirine girdi: 4 Yaralı

Cenaze namazında aileler birbirine girdi: 4 Yaralı

Kavga eden şahıslardan görüntü

İlk Müdahale Cenaze Polis Merkezi Cenaze Namazı Polis Ekipleri 

-Polislerden görüntü
-Yaralılardan görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Cenazeden görüntü

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, daha önceden aralarında husumet olan iki ailenin katıldığı cenaze namazında çıkan kavga sonucu 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Yeni Mezarlık Camiinde normal nedenlerden dolayı hayatını kaybeden Mehmet Özer için cenaze namazı kılınmak istendi. Özer’in yakınları ve sevenleri cenaze namazının kılınacağı yerde toplanmaya başlandı. Bu esnada daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile karşılaşınca aralarında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar bir birine saldırdı. Yaşanılan kavgada Yakup K., Abdullah K.,Murat K., ile Abuzer Ö., darp neticesi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddia edilen 6 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kavgadan dolayı kılınamayan cenaze namazı polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından kılındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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