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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Cenaze Nakil İşinden Yazarlığa - Almanya'daki Türk Kadının Gerçek Hikâyesini, Romanına Taşıdı

- Cenaze Nakil İşinden Yazarlığa - Almanya'daki Türk Kadının Gerçek Hikâyesini, Romanına Taşıdı

Uysal, hayranlarına kitabını imzalarken

Cenaze Festival 2008 Yılı Bulduk Şiir Kitabı 

-Uysal'ın konuşması

(DUİSBURG) - (ÖZEL) Cenaze nakil işinden yazarlığa- Almanya'daki Türk kadının gerçek hikâyesini, romanına taşıdı DUİSBURG

- Almanya'nın Duisburg şehrinde yaşayan yazar ve şair Burhanettin Uysal’ın “İstanbul Bakışlı Kadın” adlı romanı, okuyuculardan büyük ilgi görüyor. Uysal’ın yeni kitabı, Almanya’ya gelin olarak gelen bir Türk kadının gerçek yaşam hikâyesini anlatıyor. Uzun yıllardan beri cenaze nakil firmasında çalışan Burhanettin Uysal, yazdığı kitaplarla Avrupalı Türk okuyucuların beğenisini kazandı. Uysal, 2007 yılında okuyucularla buluşan ilk şiir kitabı “Olmadı Be Usta Yenildik Aşka” adlı kitabının ardından, Almanya'ya gelin olarak gelen bir kadının hikâyesini anlatan “İstanbul Bakışlı Kadın” isimli romanı büyük ilgi görüyor. Avrupa'daki Türk kadının gerçek yaşamını anlatıyor Uysal, Kanal Avrupa mikrofonlarına şunları söyledi: "Almanya'da doğdum, büyüdüm. On üç yaşında şiir yazmaya başladım. 2007 yılının ekim ayında yazdığım şiirlerin bir kısmını ‘Olmadı Be Usta Yenildik Aşka’ şiir kitabımla, insanlarla paylaştım. Kitap, çok yoğun ilgi gördü. Gerek Türkiye'de, gerek Almanya'da. Birçok fuarlara davet edildim. Kitap ikinci baskıyı yaptı. Bunun üzerine yayın evim benden roman yazmamı istedi. 2008 yılının ekim ayında, ‘İstanbul Bakışlı Kadın’ isimli romanım piyasaya çıktı. Bu kitap, Almanya'ya gelin gelen bir kadının gerçek yaşam hikâyesini anlatıyor. Bu romanda çok ilgi görünce, özellikle Almanya'da yetişmemden dolayı, kitap Türkiye’de çok ilgi gördü. Bunun üzerine ‘Uzun Sokağın Gülü’ romanım piyasaya çıktı. Bu kitap ise iki aşığın, 25 sene sonra ayrıldıkları şehirde, tekrar karşılaşmalarını anlatıyor. Okuyucularımdan büyük ilgi görüyorum. Kitaplarımı okuyanlar, romanlarımda kendilerini bulduklarını söylüyorlar. Yazmaya devam ediyorum. Dördüncü kitabımla ilgili çalışmam devam ediyor. Avrupa'daki genç okuyucular kitaplarıma büyük ilgi gösteriyor, bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.
Uysal, fuarlarda ve festivallerde okuyucularla buluşuyor. Yazara okuyucuları büyük ilgi gösteriyor.
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