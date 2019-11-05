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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Cenaze dönüşü kaza yapan otomobildeki 4 kişi yaralandı - KARABÜK İzle

Cenaze dönüşü kaza yapan otomobildeki 4 kişi yaralandı - KARABÜK İzle

- Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahaleyi yapması - Kaza yapan araçlardan detaylar - Yaralanan kişilerin ambulansa alınmaları - Trafik ekiplerinin çalışmaları - Kaza yapan araçlardan detaylarKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde, içinde cenaze töreninden dönenlerin olduğu otomobilin minibüsle çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Bartın istikametinden Karabük 'e gelen Hamit K. yönetimindeki 67 AAL 862 plakalı otomobil, ilçe girişindeki kavşakta Hasan B'nin kullandığı 78 M 6027 plakalı minibüsle çarpıştı.Sürücülerin yara almadığı kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.Sürücü Hamit K, gazetecilere, kazanın Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki bir cenaze töreninden dönerken meydana geldiğini belirterek, "Bir anda ne olduğunu anlamadan kaza yaptık." dedi.

İlk Müdahale Hastane Cenaze Bild Sağlık Ekipleri 

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