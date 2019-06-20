Cenaze camide mahsur kaldı



- Sivas’ta aniden bastıran kuvvetli yağış nedeni ile defnedilmeyi bekleyen bir cenaze uzun süre camide mahsur kaldı. Sivas’ta hafta başından bu yana etkili olan kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sivas’ın Altınyayla ilçesi Küçükyurt köyünde aniden bastıran kuvvetli yağmur, 80 yaşında vefat eden Osman Şimşek’in cenaze işlemlerini güçleştirdi. Açık alanda kılınması planlanan cenaze, yağmur dinmeyince branda altında kılındı. Dinmek binmeyen yağmur dolayısı ile cenaze, namaz sonrası uzun süre camide bekletildi. Yağan kuvvetli yağmur küçük çapta sellere neden oldu. Yağmurun dinmesi ve sel sularının çekilmesi ile cenaze defnedildi.

