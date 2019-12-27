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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Cenaze aracı tipide mahsur kaldı İzle

Cenaze aracı tipide mahsur kaldı İzle

tipiden görüntü

Mahsur Kaldı Cenaze Cenaze Aracı Harekete Geç Kar Yağışı 

-cenaze aracından görüntü
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Tekman ilçesinde cenaze aracı kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Cenaze aracı iş makinelerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çağlar Mahallesi'ne giden eski muhtar Hasan Bingöl'ün cenazesi kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Gece yarısı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman Kırsal Hizmetler ekibine gelen ihbar üzerine ekip hemen harekete geçerek cenaze aracını halat bağlayarak mahsur kaldığı bölgeden kurtardı.Yoğun fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan kırsal hizmetler ekibi her türlü zorluğu göze alarak cenaze aracını ve cenaze ile beraber gelen vatandaşları yolda bırakmadı.
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