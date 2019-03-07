- Cemmu Ve Keşmir'deki Saldırıda 1 Ölü, 23 Yaralı



- Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde otobüs garında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, yaralananların sayısı 23'e çıktı. Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde, otobüs garında park halindeki bir otobüste meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Patlamada yaralı sayısının 23'e çıktığı bildirilirken, 3 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Cemmu ve Keşmir Polis Genel Müfettişi (IGP) MK Sinha basına yaptığı açıklamada, patlamanın el bombalı saldırı sonucu yaşandığını bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken yaralılar Devlet Tıp Fakültesine kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği bölge polis kordonuyla kapatıldı ve polisin olayın nedenini araştırdığı bildirildi.

Devlet Tıp Fakültesi Müdürü Sunanda Raina, hafif yaraları olan 28 kişinin hastaneye getirildiğini, 3 kişinin durumunun kritik olduğunu ve bu 3 kişiden ikisinin ameliyat edildiğini bildirdi. Hindistan ve Pakistan arasında gerginlik Cemmu ve Keşmir eyaletine bağlı Pulwama kasabasında 14 Şubat’ta gerçekleştirilen intihar saldırısında 45 Hint asker hayatını kaybetmişti. Bu olay Pakistan ve Hindistan arasında gerginlik oluşmasına neden olmuştu. Hindistan, daha sonra 14 Şubat saldırısını gerçekleştiren Pakistan yanlısı Ceyş-i Muhammed grubuna ait büyük bir eğitim kampını bombaladığını açıklamıştı. İslamabad yönetimi ise hava sahasını ihlal eden 2 Hint jetini vurduğunu açıklamıştı. Pakistan vurduğu bir jetin görüntülerini paylaşırken diğer jetin sınırın Hindistan tarafına düştüğünü duyurmuş, Hindistan ise bir Pakistan jetini vurduğunu ileri sürse de bir delil gösterememişti. Esir pilot serbest bırakılmıştı Uçağı Pakistan kontrolündeki Cemmu Keşmir bölgesi üzerinde düşürülen ve Pakistan tarafından alıkonulan filo komutanı Hint pilot Abhinandan Varthaman 68 saat esir tutulduktan sonra serbest bırakılmış ve Wagah sınırından Hindistan'a geçmesine izin verilmişti. Bu olaylar sırasında hava sahasını sivil uçuşlara da kapatan Pakistan, 4 Mart'ta uçuşları yeniden başlattığını duyurmuştu.

