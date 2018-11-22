Çemişgezek'te minibüs uçuruma yuvarlandı:1 ölü, 1 yaralı

-Vatandaşlar ve jandarma ekipleri

-Yaralı çocuğun hastaneye getirilmesi

-Kaymakamın hastanede bilgi alması

-Yaralı çocuğun tekrar sevki

--ARŞİV-

-Yasin Top'un arşiv görüntüleri



( TUNCELİ ) - Minibüs uçuruma yuvarlandı:1 ölü, 1 yaralı- 200 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta ölen sürücü, daha önce dağ keçileriyle çektiği video sosyal medyada ilgi görmüştü- Uçuruma yuvarlanan minibüsten sağ olarak kurtarılan 7 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı TUNCELİ



- Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde minibüsün yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 7 yaşındaki bir çocuk ise sağ kurtuldu. Kazada ölen kişinin daha önce dağ keçileriyle sohbet etmeye çalışmasıyla sosyal medyada ilgi gören Yasin Top olduğu öğrenildi. Kaza, Çemişgezek ilçesi Doğanalan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Top (26) idaresindeki 62 AN 071 plakalı yolcu minibüsü, sisli havada yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Yasin Top olay yerinde yaşamını yitirdi, 7 yaşındaki Emre Yılmaz ise yaralandı. Minibüs gelmeyince, köylüler ihbarı ile kaza ortaya çıktı Kaza ise Doğanalan köyünden minibüsün çıktığını öğrenen ve Gülbahçe köyünde bekleyenlerin, aracın gelmemesi üzerine durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmesi ile ortaya çıktı. Ekiplerin yol güzergahında yaptığı taramada minibüsün uçuruma yuvarlandığı tespit edildi. Sağlık ve jandarma ekipleri kazada sürücünün öldüğünü, 7 yaşındaki çocuğun ise yaralı olduğunu belirledi. Yaralı çocuk, uçurumdan ekipler tarafından çıkarılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk Elazığ’a Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kaymakam Harun Kazez’de hastaneye gelerek hem yaralı hem olayla ilgili ilgililerden bilgi aldı. Çektiği video ile gündeme gelmişti Kazada ölen Yasin Top ise geçtiğimiz ay dağ keçileriyle sohbet etmeye çalıştığı video ile gündeme gelmişti. Hayvanlarla sohbet etmeye çalışan hatta aracına davet eden Yasin Top'un paylaştığı video da sosyal medyada ilgi görmüştü. Çektiği video ile ilgili İHA Muhabirine de konuşan Yasin Top, “Ben Çemişgezek ilçesinde yaşıyorum. Dağ keçileri ilçe merkezimize kadar geliyor. Yabani bir hayvan olmasına rağmen Çemişgezek insanı yaban keçilerini benimsemiştir. Geçtiğimiz gün yaban keçilerini gördüğümde videosunu çekmiş ve sosyal medyada paylaşmıştım. Paylaştığım videoya çok ilgi oldu. Çemişgezek halkı yaban hayvanlarına sahip çıkıyor. Tüm dünya genelinde, Türkiye genelinde yaban hayatına sahip çıkalım” demişti.

