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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cemevinde 2. kez yangın çıkarırken dumandan etkilendi - ERZİNCAN

Cemevinde 2. kez yangın çıkarırken dumandan etkilendi - ERZİNCAN

- Cemevinin dış görüntüsü - Cemevinin yanan kısmının görüntüsü - İtfaiye ekiplerinin incelemesi - Jandarma ekiplerinin incelemesi - Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu'nun köylülerle sohbet etmesiCemevinde 2. kez yangın çıkarırken dumandan etkilendi - Erzincan 'daki bir cemevi içinde kağıt tutuşturup yangın çıkardığı belirtilen bir down sendromlu, dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da, bir cemevi içinde kağıt tutuşturup yangın çıkardığı belirtilen bir down sendromlu, dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı.Kent merkezine bağlı Ganiefendiçiftliği köyünde yaşayan ve down sendromlu olduğu belirtilen U.T, köydeki cemevine girip, ibadet yapılan bölümdeki halıların üzerinde kağıt yaktı.Çevredekilerin ve çağrılan itfaiyenin kısa süre içindeki müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında, cemevinin halılarında küçük çaplı hasar oluştu.Çıkan dumandan etkilenin U.T. ise ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yangının ardından cemevine gelen İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu, cemevi ve çevresinde incelemelerde bulunup, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.Cemevinde geçen yıl yine U.T. tarafından çıkartılan yangında oluşan hasar valilikçe onarılmıştı.

Hastane Geçmiş Olsun Cemevi 

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