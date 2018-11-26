Cemal Kaşıkçı'nın arandığı malikaneler kaçak çıktı Haberi

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-Kral salman ve veliaht prensin fotoları görüntüye ilave edilecek



( YALOVA -TOPLU) YALOVA



- Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili arama yapılan 2 malikanenin kaçak olduğu ortaya çıktı. 2014 yılında biri tarla diğeri ise elma bahçesi olarak mülk edinilen malikanelerin imar izninin bulunmadığı kaçak oldukları için cezai işlem uygulandığı belirlendi. Malikanelerden birinin girişinde Kral Salman ile veliaht prensin fotoğraflarının asılı olması dikkat çekti. 2 Ekim’den bu yana gizemini koruyan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yalova’nın Termal ilçesi Samanlı Mahallesindeki 2 malikanede başlatılan arama çalışması 7 saattir sürüyor. İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu ve konsolosluk lojmanlarında yapılan aramaların ardından yapılan en kapsamlı aramada uzman kriminal ekipler her iki malikaneninde özel bölümleri olup olmadığını araştırıyor. 3750 metrekare alana sahip malikanenin bahçesindeki 3 adet su kuyusu da polis ekipleri tarafından didik didik aranıyor. Su kuyularındaki suların tahliyesinin ardından ekipler merdivenle kuyulara inip iz aramaya başladı.

Öte yandan en kapsamlı aramanın yapıldığı Suudi Prensin arkadaşı olduğu iddia edilen Suudi iş adamına ait malikanenin 2014 yılında Muhammed Alfozan ve Muhammed Alsuhai isminde iki kişi adına tarla olarak satın alındığı imar izni olmayan bölgeye kaçak olarak inşa edildiği iddia edildi. Aramanın yapıldığı diğer malikanenin ise yine aynı tarihte Omary Turizm Gıda Tic. Aş. Tarafından satın alındığı imar izni bulunmayan ve elma bahçesi olarak görülen alana yine kaçak olarak inşa edildiği ortaya çıktı. Kaçak malikanenin girişindeki duvarda asılı bulunan Kral Salman ile veliaht prensin fotoğraflarının asılı bulunması dikkat çekti.

