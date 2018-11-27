- Cemal Kaşıkçı’nın arandığı kaçak malikane yıkılacak



- Yalova’nın Termal ilçesinde Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin arandığı kaçak malikanenin imar barışından faydalanmazsa yıkılacağı belirtildi. 2014 yılında 2 Suudi iş adamı tarafından tarla olarak mülk edinilen ve sonrasında imar izni olmamasına rağmen kaçak olarak inşa edilen malikane ile ilgili Yalova belediyesinin 2015 yılında ceza kestiği 2016 yılında ize savcılığa yıkım istemiyle suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi. 2 Ekim'den bu yana gizemini koruyan Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili dün Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı Mahallesinde bulunan 2 ayrı lüks malikanede arama yapıldı. Malikanenin sahibi olan Suudi işadamının kaşıkçı cinayetinden bir günce olayın şüphelilerinden biriyle görüştüğünün belirlenmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla sabah saat 09:00'da malikaneye baskın yapan 40 kişilik özel ekip 10 saat boyunca arama çalışması yaptı. Malikane kaçak çıktı İstanbul'dan gelen özel ekipler Muhammed Al Fozan ve Muhammed Al Suhai adlı iş adamlarına ait malikanede arama yaptıkları sırada malikanenin kaçak olduğu ortaya çıktı. 2014 yılında Suudi iki işadamının tarla olarak mülk edindikleri bölgede imar izni olmamasına rağmen malikaneyi kaçak olarak inşa ettikleri ortaya çıktı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından açıklama yapan CHP'li Yalova Belediyesi, kaçak yapılan malikaneyle ilgili 19 Ağustos 2015 tarihinde encümen kararıyla cezai işlem uygulayıp, işadamlarına gerekli uyarıların yapıldığını, ancak kaçak yapı ile ilgili bir değişim yaşanmaması üzerine 22 Ocak 2016 tarihinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapının kaçak olduğunu ve yıkılması gerektiğini bildirerek suç duyurusunda bulunduklarını iddia etti. Öte yandan Suudi işadamlarının imar barışından faydalanmayıp başvuru tarihinin sona ermesiyle birlikte kaçak malikanenin belediye tarafından yıkılacağı belirtildi. (SÇ-UGR-

