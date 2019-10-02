Cemal Kaşıkçı, katledilişinin birinci yılında anılıyor

-Hazırlıklar

-Detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice katledilişinin yıl dönümünde anılıyor. Levent'te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törene Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ve BM Özel Raportörü Agnes Callamard da katılıyor. Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütlerinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümünde, katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde anma etkinliği düzenliyor. Törene Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve Kaşıkçı'nın arkadaşları katılıyor. Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasına girdiği 13.14'te saygı duruşuyla başlayacak olan törende, katılımcılar birer konuşma yapacak. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı törende Kaşıkçı anısına yapılan bir anıtın da açılışı gerçekleştirilecek.

