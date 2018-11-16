- Cemal Kaşıkçı İçin Mescid-i Haram’da Gıyabi Cenaze Namazı Haberi



- Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı için Mekke’deki Mescid-i Haram’da cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı. Mescid-i Haram’da cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına ilişkin görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Sabah namazını müteakip de Medine’deki Mescid-i Nebevi’de gıyabi cenaze namazı kılınmıştı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın oğlu Salah Kaşıkçı taziyeleri ise Cidde’de bulunan evlerinde Pazar gününe kadar kabul edeceklerini açıklamıştı.

