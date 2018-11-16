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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
- Cemal Kaşıkçı İçin Mescid-i Haram’da Gıyabi Cenaze Namazı Haberi

- Cemal Kaşıkçı İçin Mescid-i Haram’da Gıyabi Cenaze Namazı Haberi

Kaşıkçı için Mekke'deki Mescid-i Haram'da gıyabi cenzae namazı kılındı

( MEKKE ) - Cemal Kaşıkçı için Mescid-i Haram’da gıyabi cenaze namazı MEKKE

Sosyal Medya Gıyabi Cenaze Namazı Cenaze Cenaze Namazı Cuma Namazı 


- Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı için Mekke’deki Mescid-i Haram’da cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı. Mescid-i Haram’da cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına ilişkin görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Sabah namazını müteakip de Medine’deki Mescid-i Nebevi’de gıyabi cenaze namazı kılınmıştı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın oğlu Salah Kaşıkçı taziyeleri ise Cidde’de bulunan evlerinde Pazar gününe kadar kabul edeceklerini açıklamıştı.
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