Cemal Kaşıkçı için kılınan gıyabi cenaze namazı havadan görüntülendi Haberi

-gıyabi cenaze namazı aktuel görüntü

-AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay konuşması

-detaylar



( İSTANBUL -2)- Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Fatih Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı İSTANBUL



- Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Fatih Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi Kaşıkçı’nın sevenleri cami avlusunu doldururken, avluda oluşan kalabalık havadan görüntülendi. Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda geçtiğimiz 2 Ekim salı günü öldürülen, Washington Post yazarı da olan gazeteci Cemal Kaşıkçı için Fatih Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazına; AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Türk-Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı ve Kaşıkçı'nın dünyanın farklı ülkelerinden gelen çok sayıda gazeteci arkadaşı da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "Gıyabi cenaze namazı ortada bir ceset olmadığı halde kılınabilen bir namazdır. Bugün ortada Cemal Kaşıkçı yok ama eminim herkes 45 gün öncesine nazaran bugün Cemal Kaşıkçı'yı tanıyor. 45 gün önce gerçek anlamda yaşıyordu ama pek yoktu. Bugün ise yaşamıyor olduğu halde, aramızda olmadığı halde maneviyatı, ismi, zikri, bütün fikirleriyle her yanıyla şuanda aramızda. O hiç kuşkusuz şehit oldu. Bu şehadetiyle onu şehit edenlerden, katledenlerden çok daha uzun yaşayacağı aşikar oldu. O şehadetiyle bir çok şeye şahit oldu ve bizi de bir çok şeye şahit kıldı. Allah bizi onun uğruna mücadele verdiği değerlere sahip çıkanlardan eylesin. Sadece cenaze namazı kılacağız. Hiç bir siyasi mesajı yok bu cenazenin. Üzerimizde dini bir farzdır" dedi.

Öte yandan, gıyabi cenaze namazı havadan görüntülendi.

