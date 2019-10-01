Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Cemal Kaşıkçı cinayeti, hafızalardaki yerini koruyor Haberi

Cemal Kaşıkçı cinayeti, hafızalardaki yerini koruyor Haberi

Otoparktan detay

Kamera Gece Bekçisi Cinayet 

-Celal Göktürk ile röp.
-Genel ve detaylar
-arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Vahşi cinayet hafızalardaki yerini koruyor İSTANBUL

- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 1 yıl geçerken yaşanan vahşet hala hafızalardaki yerini koruyor. Olaydan 1 yıl sonra konsolosluk aracının bulunduğu Sultangazi’deki otoparkın çevresindeki esnaflar o günleri anlattı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Vahşi cinayetin üzerinden 1 yıl geçerken konsolosluk aracının bulunduğu Sultangazi’deki otoparkın çevresindeki esnaflar o günleri anlattı. Öte yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman yaptığı açıklamada “Bu olay benim sorumluluğum altında oldu, tüm sorumluluğu üstleniyorum” demişti. “Gece saat 01.00’de yıkama arabasının gelip otoparkı yıkadığını söyledi” 1 yıl önce yaşanan olayda otoparkın gece bekçisinin olaydan birkaç gün önce gelen kişilerce otoparkın yıkandığını kendilerine anlattığını iddia eden işletmeci Celal Göktürk, “Biz burada çok fazla kamera geldiğini gördük. Olayın ilk başta ne olduğunu bilmiyorduk. İnsanlarla konuşunca detaylı bir şekilde anlattılar. Daha önce arabanın girip çıktığını görüyorduk. Tam karşımızda otoparkın giriş, araba sürekli girip çıkıyordu. Hatta şoförün burada oturduğunu bize söylemişlerdi daha önce. Olaydan bir iki gün önce gece şöyle bir olay da olmuş. Gece bekçisi daha sonra anlattı bize bunu. Gece saat 01.00’de yıkama arabasının gelip otoparkı yıkadığını söyledi.

Bu güne kadar kesinlikle böyle bir şey olmadığını, 2 seneden beri burada olduğunu, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söylemişti” dedi.
“Bu kadar geç kabullenmesini ben anlayamadım” Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın açıklamaları ve olayla ilgili konuşan esnaf Celal Göktürk, “Bir gün içeriye giremedik, hiçbir şey yapamadık. Sokağın girişi de çıkışı da kapalıydı. Ürettiğimiz malları bile o gün hiçbir yere gönderemedik. Benim için sürpriz olmadı. Herkes tarafından biliniyordu, tahmin ediliyordu zaten. Ben de öyle düşünüyordum. Bu kadar geç kabullenmesini ben anlayamadım yalnız” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı