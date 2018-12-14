Cemaat, hasırı bu kez başına örttü

-- Cemaat hasırların altında saklanırken detay



( MANİSA )- Cuma namazını cami bahçesinde kılarken yağmura yakalanan cemaat üzerinde namaz kılınan hasırları bu kez başlarının üzerine örterek, yağmurdan korunmaya çalıştı MANİSA



- Manisa’da Cuma namazı vakti cami içerisinde yer bulamadıkları için namazını cami bahçesinde kılan cemaat, yağmura hazırlıksız yakalandı. Cemaat, namaz kıldıkları hasırları bu kez başlarının üzerine örterek yağmurdan korunmaya çalıştı. Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Çeşnigir Camisi’nde Cuma namazına giden vatandaşlar cami içerisinde yer kalmaması üzerine bahçede saf tuttu. Cami bahçesinde serdikleri hasırların üzerinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, hutbe sırasında yağmura yakalandı. Islanmak istemeyen kimi vatandaşlar üzerinde oturdukları hasırları bu kez başlarının üzerine koyarak yağmurdan korunmaya çalışırken, kimileri ise musalla taşının altına girdi. Bazı vatandaşlar da ıslanmamak için hasırlarla dizlerini örttü.

