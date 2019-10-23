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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cem Yılmaz Karakomik filmlerinin Ankara galasında

Cem Yılmaz Karakomik filmlerinin Ankara galasında

-Gala genel görüntüler ve röportajlar

( ANKARA ) ANKARA

Alışveriş Kamera Allah Alışveriş Merkezi 


- Komedyen Cem Yılmaz, Ankara’da bir alışveriş merkezinde düzenlenen İki Arada ve Kaçamak isimli Karakomik filmlerinin galasına katıldı.
Tek bilet iki film ile Türk sinemasında yeni bir tarz deneyen Cem Yılmaz, yeni filmi için Ankara’da bir alışveriş merkezinde düzenlenen filmin galasına katıldı.
Ankaralı izleyicilerle bir araya gelen Yılmaz, “Uzun zamandır Ankara’ya gelmiyordum. Gösteri için Kasım’da tekrar geleceğim ama küçük bir geliş olacak. Türk sinemasının izleyicisi kuvvetli ve candan. Biraz zor oldu aslında riskli bir hareket bu ama ben sinema severler için iki farklı türde bir şey çıkarmak için ikisini bir arada yaptım. 4 tane film çektik aslında ikisinde Cem abi ile beraber oynuyoruz. Özkan abimle bir tanesinde oynuyoruz onlarda Ocak’ta çıkacaklar” dedi.
Cem Yılmaz’ın ağabeyi ve filmde de yer alan Can Yılmaz ise, “Biraz uğraştık set yorucu geçti ve finalinde güzel bir iş çıktı ortaya biraz uğraştık ilmek ilmek dokumak denir ya öyle bir senaryo aşaması vardı. İnşallah güzel bir şey ortaya çıkmıştır” diye konuştu.
Yılmaz ile ilk kez kameralar karşısına geçen oyuncu Cem Davran ise, “Yeni bir şeydi heyecan vericiydi. Cem Yılmaz ile ilk kez çalıştım. Çok güzeldi ve biz hala yeni setten çıkmış gibi heyecanlıyız. Ankara her zaman sanatsal işlerde her zaman ayrıcalıklıdır. Filmimize sahip çıkacağına bizimle aynı heyecanı yaşayacağına eminim” sözlerini kullandı. Filmin oyuncuları gala açıklamasından sonra filmin gösteriminin yapıldığı salonları tek tek gezerek filmi izleye gelenlerle bir araya geldi. Yılmaz burada da izleyicilere yaptığı esprilerle gösterim öncesinde sevenlerini güldürdü. Filmin galasını izlemeye gelen seyircilerden Eda Avcı ise, “Cem Yılmaz'ın Karakomik filmini izleye geldik. Cem Yılmaz’ı çok seviyorum ve bir gün sahnelerde olabilirim onun gibi ve umarım bir gün aynı kadrajda olabiliriz tek umudum bu” sözlerini kullandı. (İÇ-
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