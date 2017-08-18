Güncel Videolar
«geri
1
ileri»
Genişlet
Işıklar
Sitene Ekle
18 Ağustos 2017 Cuma günü yayınlandı
Cem Küçük'ten Ertuğrul Özkök hakkında sert sözler
Gazeteci-Yazar Cem Küçük Beyaz Tv'de yayınlanan Türker Akıncı'nın sunduğu Ne Var Ne Yok programına konuk oldu.
Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Küçük, kendisi hakkında bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök hakkında çok sert sözler sarf ett.
Ertuğrul Özkök'e 'Sen kimsin?' diye seslenen Küçük, istese onu görevinden kovdurabileceğini söyledi.