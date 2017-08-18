Cem Küçük'ten Ertuğrul Özkök hakkında sert sözler



Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Küçük, kendisi hakkında bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök hakkında çok sert sözler sarf ett.



Ertuğrul Özkök'e 'Sen kimsin?' diye seslenen Küçük, istese onu görevinden kovdurabileceğini söyledi.



