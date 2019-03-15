Çelikhan-Malatya Karayolunda meydana gelen kaza öğretmen çifti ayırdı

-Kaza yerindeki jandarma ekibi ve otomobil

-Hayatını kaybeden şahsın fotoğrafı



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman. Kaza, Çelikhan Malatya Yolu 12 kilometresinde bulunan Gölbağı Mevkiinde meydana geldi. Mehmet Üzümcü yönetimindeki 27 Y 0440 plakalı otomobil Malatya’dan Çelikhan istikametine gelirken Gölbağı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada, otomobil içerisinde bulunan ana sınıfı öğretmeni olan sürücü Mehmet Üzümcü (27) eşi, eşi gibi ana sınıfı öğretmeni olan Cennet Üzümcü (25) ve 6 aylık Ayşe Sena Üzümcü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Cennet Üzümcü (25) kaldırıldığı Çelikhan Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Mehmet Üzümcü ve 6 aylık bebek Ayşe Sena Üzümcü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öğretmen olan çifti trafik kazası ayırırken, diğer yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

